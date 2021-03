GoldIn der abgelaufenen Handelswoche wechselten sich im Anlegersentiment der positive Einfluss weiterhin stark expansiver Geldpolitik mit den Sorgen einer dritten Pandemiewelle ab. Parallel dazu stiegen die langfristigen US-Zinsen weiter an, was zu einem anhaltenden Bewertungsdruck auf Wachstumsaktien führte. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury stieg im Berichtszeitraum von 1,65 % auf 1,74 % und entfernt sich so weiter von der Dividendenrendite des S&P 500-Index.Die Aktienmärkte zeigten sich in dieser Handelswoche uneinheitlich. Der DAX legte im Berichtszeitraum um 0,8 % auf 14.621 Punkte zu, während der Dow Jones Industrial 0,5 % auf 32.628 Zähler abgab.Der US-Dollar legte parallel zu den steigenden Zinsen gegen den Euro um 0,4 % auf 1,19011 Dollar je Euro zu, während Bitcoin 1,3 % auf 58.049 Dollar anstieg.

