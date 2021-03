Man liest fast täglich von hochinnovativen Start-ups, die sich schon bald mit Elektroautos auf die Jagd nach Marktanteilen machen. Gleichzeitig will Tesla (WKN: A1CX3T) auf dem Wachstumspfad bleiben, während Volkswagen (WKN: 766403) und andere etablierte Hersteller mit einer ambitionierten Offensive aufwarten. Allerdings gehen viele Marktexperten davon aus, dass der Autoabsatz mittel- bis langfristig stagnieren wird. Die neuen Automarken drängen folglich in einen Markt, in dem sie nur wachsen können, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...