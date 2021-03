Köln (ots) - Da waren's nur noch 9! 2,98 Millionen Zuschauer (MA: 9,8 %) sahen gestern das DSDS Recall-Finale und somit den Einzug der Top 9 Kandidaten in die Live-Shows. Mit sehr guten 15,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen (2,24 Mio.) und 14,9 Prozent Marktanteil (1,15 Mio.) bei den 14- bis 49-Jährigen (1,15 Mio.) konnte die Musikshow erneut überzeugen.18 Kandidaten kämpften gestern Abend bei "Deutschland sucht den Superstar" ein letztes Mal um den Einzug in die Live-Shows, die von Oliver Geissen moderiert werden, doch nur neun von ihnen haben es geschafft: Sie sind am kommenden Samstag, 27. März, 20.15 Uhr im DSDS-Halbfinale im Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg dabei.Das sind die Top 9 von DSDS 2021:Michelle Patz, 26, Musikerin, Schauspielerin & Sprecherin aus DietzhölztalPia-Sophie Remmel, 20, Studentin (Jura) aus RemscheidDaniele Puccia, 19, Schüler aus WuppertalKevin Jenewein, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus SulzbachJan Böckmann, 29, Maurer & Verputzer aus GartheStarian Dwayne McCoy, 19, Werkskurier aus UhingenKarl Jeroban, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus DürenDaniel "Ludi" Ludwig, 24, Fotograf, Make-Up Artist & Content Creator aus KölnJan-Marten Block, 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus SüderlügumDie kompletten Biografien und Fotos der neun Sänger und Sängerinnen finden Sie in unserem Media Hub: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Deutschland-sucht-den-Superstar-00153/Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" finden Sie auch bei RTL.de und alle Folgen live und sieben Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de.Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 21.03.2021Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74307mandy.berghoff@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4869320