21.03.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: Am 23. März des Vorjahres markierte der S&P 500 im COVID-19 Bärenmarkt seinen Tiefstand und hatte damit in dieser Schockphase innerhalb von nur vier Kalenderwochen 35 % abgegeben. Beim DAX waren es gar 40 %. Es war somit binnen kürzester Zeit eine Rezession eingepreist, da Aktienmärkte historisch im Mittel 30-35 % in einer Kontraktionsphase der Wirtschaft nachgaben. Da allerdings die Regierungen und ...

