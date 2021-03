DAX-Ideen nach dem Verfallstag: Chartanalyse

Die US-Notenbank FED sorgt für Verwirrung am Markt. Im DAX-Wochenausblick skizziere ich die aktuellen Unterstützungen und Szenarien für die neue Handelswoche als Basis für Deine weiteren Trading-Ideen.

Die Börsenwoche startete mit der Fortsetzung der positiven Tendenz aus Anfang März und konnte damit zunächst als Widerstandszone mehrfach die 14.600 anlaufen. Die Hochs lagen bis zum Mittwochabend nah beieinander und skizzierten somit eine abwartende Haltung vor dem Event der Woche - der US-Notenbanksitzung. Die sah im Chartbild wie folgt aus (Rückblick):

Folgt Ausbruch 2 im XETRA-Chart?

Als Frage in meinem täglichen Marktausblick formuliert (melde Dich dazu gerne kostenfrei an) kam die Antwort prompt. Denn die US-Notenbank FED skizziert auf mittelfristige Sicht bessere Wachstumsperspektiven als bisher angenommen, eine Erholung am Arbeitsmarkt und hat mit dem Thema Inflation keine Probleme. Somit bleiben die Zinsen wohl über den Jahreswechsel hinweg konstant auf dem aktuell historisch niedrigen Niveau.

Ein Blick, der erst einmal bei den Assets Gold, Aktien, Anleihen und Bitcoin gleichermaßen für Euphorie sorgte.

Entsprechend stark eröffnete der DAX am Donnerstag den Handel, hinterließ eine Kurslücke und stieg bis zu seinem neuen Rekordhoch bei 14.804 Punkten. Die Ernüchterung von dieser "Börsenparty" folgte am Freitag: Bis zum Verfallstag der Index-Futures und Optionen am Mittag hielt sich der DAX noch relativ gut. Jedoch am Nachmittag im Zuge der Gewinnmitnahmen an der Wall Street, die am Donnerstag zunächst weitere Rekorde im Dow Jones und S&P500 einstellte, zog sich der Markt insgesamt etwas zurück.

Steigende Anleihenpreise und die Kursgewinne der Vorwochen wurden als Gründe für eine Konsolidierung genutzt, welche dann auch gleich das GAP zu Mittwochabend schloss. Ein Kurslevel, welches ich im Ausblick noch einmal genauer erörtere.

Mit 14.621 Punkten war der Freitag insgesamt um 1,1 Prozent leichter und deutlich abwärts gerichtet:

