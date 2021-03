Halle (ots) - Seit fast einem Jahr führen Querdenker die Behörden an der Nase herum. Sie beschreiten zunächst den Rechtsweg, um ihre Demos durchzusetzen - aber wenn die Gerichte gegen sie entscheiden oder Auflagen erlassen, setzen sie auf Überrumpelungstaktik. Den nach außen hin bunt und friedlich wirkenden "Querdenker"-Demos wohnt ein Gewaltpotenzial inne, das bei polizeilichem Gegendruck wie schon so oft aufflackern kann. In Kassel wurde nicht einmal versucht, Auflagen durchzusetzen. Stattdessen ging die Polizei gegen Gegendemonstranten vor. Das ist keine Taktik, es ist ein Armutszeugnis.



