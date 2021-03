Beim Lagern trockener Güter in großen Behältern steigt mit hoher Konzentration auch das Risiko einer Staubexplosion. Da kein Schüttgut ist wie das andere, steigen die Anforderungen an das messtechnische Equipment und die Auswahl des richtigen Geräts. Wenn eine Anlage für Schüttgut geplant wird, denkt man vielleicht an das Fassungsvermögen und die Stabilität der Behälter - die Messung des Füllstands wird als Risikoprävention in vielen Fällen eher als zusätzliche Maßnahme betrachtet. Doch genau diese Messwerte sind eine, wenn nicht die entscheidende Stellschraube für den gesamten Produktionserfolg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...