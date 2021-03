DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich am Montag im frühen Handel die DAX-Futures. Der nun marktführende Juni-Future fällt gegen 5.55 Uhr um 32 auf 14.608 Punkte. Eröffnet hat er in der Nacht bei 14.591,5 Punkten. Damit setzt sich die am Freitag eingeleitete Konsolidierung zunächst fort. Eine erste Unterstützung wird beim Freitag-Tief von 14.574 Punkten gesehen, ein erster Widerstand beim Allzeit-Hoch von 14.805 Punkten. Nach der Rally um 1.200 Punkte gelten die Kaufsignale als abgearbeitet. "Ein paar Tage Konsolidierung auf hohem Niveau ist wahrscheinlich", so ein Marktanalyst bereits am Freitag.

March 22, 2021

