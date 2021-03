DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAFIN - Bei der Finanzaufsicht Bafin geht es derzeit drunter und drüber. Für zusätzliche Unruhe sorgt nun der Streit über die geplante Aufrüstung der Behörde. Nach Informationen des Handelsblatts sollen bei einer Verwaltungsratssitzung der Bafin an diesem Montag 158 neue Stellen bewilligt werden. Innerhalb der Finanzaufsicht herrscht die Ansicht vor, dass diese Aufstockung nicht ausreichen wird, um die Schlagkraft der Behörde deutlich zu erhöhen. Ursprünglich wollte die Bafin Insidern zufolge fast doppelt so viele neue Stellen, beantragte dann nach Rücksprache mit der Politik jedoch nur 189. Diese Zahl strich das Finanzministerium, das für die Rechts- und Fachaufsicht über die Bafin zuständig ist, dann nochmals auf 158 zusammen. Die Bafin und das Finanzministerium äußerten sich dazu nicht. (Handelsblatt)

KÖRPERSCHAFTSTEUER - Das Bundesfinanzministerium will am Mittwoch eine Reform der Unternehmensbesteuerung im Kabinett verabschieden lassen. Kern des Gesetzentwurfs ist eine neue Option, die es Personengesellschaften ermöglicht, künftig wie eine Kapitalgesellschaft besteuert zu werden. Angesichts von Steuersenkungen für Firmen in anderen Ländern hatte die deutsche Wirtschaft auf Entlastungen gedrungen. Geeinigt hat sich die große Koalition zudem auf einen höheren steuerlichen Freibetrag bei Mitarbeiterbeteiligungen, was vor allem Start-ups zugutekommen soll. (Handelsblatt)

BDI - Der Industrieverband BDI kritisiert die Bundesregierung und will mit einem Acht-Punkte-Forderungskatalog den Standort in Fragen digitaler Verwaltung wettbewerbsfähiger machen. Neben der fristgerechten Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Jahr 2022 müsse vor allem die Transformation der Gesamtprozesse zwischen Wirtschaft und Behörden hin zu einer größeren Effizienz in den Blick genommen werden. (Welt)

IRAN - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat Iran vorgeworfen, im Streit mit den USA den Zugang zu seinen Nuklearanlagen als Druckmittel zu benutzen. "In diesem Prozess nehmen sie unsere Inspektionen als Geisel", sagte Rafael Mariano Grossi der Süddeutschen Zeitung. Er forderte, die Kontrollen dürften beim Ringen um eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 nicht zur Verhandlungsmasse werden. (SZ)

UKRAINE/NORD STREAM 2 - Der ukrainische Premier Denys Schmyhal fordert Europa auf, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. "Die Sanktionen müssen nicht nur verlängert werden. Sie müssen vielmehr in Zukunft klarer, deutlicher und vor allem härter werden", sagte er dem Handelsblatt. Die in Bau befindliche russische Erdgaspipeline Nord Stream 2 bezeichnete er als "ein Element des hybriden Krieges gegen die Ukraine". Die Fertigstellung müsse daher verhindert werden. Die USA verstärken ihre Bemühungen, den Weiterbau noch aufzuhalten. Die US-Regierung schließt nicht länger aus, auch die Betreibergesellschaft, die Nord Stream 2 AG, mit Sanktionen zu belegen. (Handelsblatt)

FAMILIEN - Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen, der Franziska Giffey (SPD) berät, hat ein gezieltes Investitionsprogramm für die Zeit nach dem Corona-Lockdown gefordert. In dem sechsseitigen Papier, das der SZ vorliegt, werden spezifische "Erholungsprogramme" für besonders belastete Familien, Sprachprogramme für Geflüchtete oder eine Familienzeit vorgeschlagen. Die Experten sprechen von einem "Marshallplan". (SZ)

CO2-PREISE - Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums will mit einem "Klimaclub" von Industriestaaten höhere CO2-Preise durchsetzen - auch für Importwaren. Das geht aus einem Gutachten hervor, das der Beirat an diesem Montag vorlegen will. Es liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Darin untersucht der Beirat, mit welchen Mitteln sich auch Klimaschutz unter Bedingungen des Welthandels durchsetzen lässt. Die fünfköpfige Arbeitsgruppe empfiehlt dazu die Einführung eines CO2-Preisausgleichs, der an der Grenze erhoben werden könnte. Damit würde nachträglich ein CO2-Preis auf die Einfuhren erhoben. Dies aber solle die EU nicht alleine machen, sondern zusammen mit anderen - in einem Club der Gleichgesinnten. "Die EU sollte den Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten nutzen, um gemeinsam mit den USA und anderen wichtigen Handelspartnern einen Klimaclub mit einem CO2-Mindestpreis zu gründen", rät der Beirat. (SZ)

KANZLERKANDIDATUR - Im Rennen um die Kanzlerkandidatur liegt CSU-Chef Markus Söder in der Wählergunst mit weitem Abstand vor dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Das geht aus einer exklusiven Insa-Umfrage für Bild hervor. Bei keiner anderen Partei und für keinen anderen Kandidaten gibt es ein vergleichbar eindeutiges Ergebnis. Demnach geben 19,4 Prozent der Befragten an, sie würden "wegen" Söder die Union wählen. Bei Armin Laschet sind es 7,1 Prozent, die wegen ihm das Kreuz bei der Union machen würden. Den Spitzenwert hält Laschet allerdings bei der Ablehnung: 40,5 Prozent der Befragten würden im Falle seiner Spitzenkandidatur ausdrücklich "wegen ihm" nicht die Union wählen. Bei Söder sagen dies 27 Prozent. (Bild)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 01:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.