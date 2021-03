Aktien: Daimler wehrt sich - Aktie auf Platz 2

Anzeige / Werbung Daimler hat nach erfolglosen Widersprüchen gegen die Diesel-Rückrufe des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) insgesamt drei Klagen dagegen eingereicht. Das Unternehmen ist zuversichtlich zu gewinnen, genau wie die Aktionäre. Nach Auffassung der Behörden hat Daimler in Hunderttausenden Diesel-Fahrzeugen von Mercedes-Benz eine unzulässige Abgastechnik verwendet. Von den deswegen verhängten Rückrufen sind EU-weit rund 1,4 Millionen produzierte Fahrzeuge betroffen, davon etwa 600.000 in Deutschland. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der Autobauer brachte die monierte Technik in Ordnung, beharrt aber darauf, dass diese nach geltender Rechtslage nicht illegal sei. Das KBA hatte Widersprüche gegen die Bescheide zurückgewiesen. Nur einer sei nicht abschließend bearbeitet, weil Daimlers Begründung noch fehlte. Der nächste Schritt sind nun die Klagen. Daimler hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, an einer grundsätzlichen Klärung der strittigen Fragen interessiert zu sein. Der Konzern sei in einem kontinuierlichen Austausch mit den Behörden und kooperiere vollumfänglich, hieß es. Die notwendigen Akten sowie ausführliche Klagebegründungen lägen dem Verwaltungsgericht bisher nicht vor. Angesichts der Komplexität der Verfahren und einer hohen Belastung der zuständigen 3. Kammer dürfte vor Mitte 2022 nicht mit einer mündlichen Verhandlung zu rechnen sein, hieß es. Daimler-Aktie auf Mehrjahreshoch Die Aktie von Daimler ist weiter auf Klettertour und hat sich seit dem Corona-Tief vor einem Jahr fast verdreifacht. Momentum (MACD) und 200-Tagelinie (rot) ziehen wieder, die Aktie notiert auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2018. Das damals erreichte Niveau ist nur wenige Euros entfernt. Das Momentum spricht für die Aktie: Seit Jahresbeginn ist der Titel hinter VW (+45%) mit einem Kursgewinn von knapp 28 Prozent die zweitbeste Aktie im DAX. Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014,US62914V1061

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )