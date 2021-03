DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Railway Ltd. kauft die Eisenbahnholding Kansas City Southern und schafft damit erstmals ein Schienennetz im Güterverkehr, das Mexiko, die USA und Kanada verbindet. Die Transaktion hat einen Wert von rund 25 Milliarden US-Dollar. Der Zusammenschluss ist eine langfristige Wette auf eine vernetzte nordamerikanische Wirtschaft. Die drei Länder erholen sich in unterschiedlichem Tempo von den Folgen der Covid-19-Pandemie auf die Lieferketten und den Welthandel. Die beiden Unternehmen gaben am Sonntag die Einigung ihrer Vorstände auf einen Deal bekannt, der Kansas City mit 275 Dollar je Aktie bewertet. Die Investoren von Kansas City erhalten 0,489 Aktien von Canadian Pacific und 90 Dollar in bar für jede Kansas-City-Stammaktie. Kansas City ist das kleinste der großen Schienengüterverkehrsunternehmen in den USA, spielt aber eine Schlüsselrolle im Handel zwischen den USA und Mexiko: Sein Streckennetz verläuft hauptsächlich entlang der mexikanischen Grenze durch Texas bis nach Kansas City.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.909,00 +0,07% Nasdaq-100-Indikation 12.923,50 +0,65% Nikkei-225 29.174,15 -2,07% Hang-Seng-Index 28.978,38 -0,04% Kospi 3.035,46 -0,13% Shanghai-Composite 3.435,35 +0,90% S&P/ASX 200 6.752,50 +0,66%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zu Wochenbeginn die ostasiatischen Börsen. Ein kräftiges Minus wies der Nikkei-225 auf. Weiterhin belastete die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), ihre Renditezielspanne auszuweiten, was von den Investoren als möglicher Einstieg in eine Zinserhöhung gewertet wird. Vor diesem Hintergrund zeigen sich vor allem die Auto- und Technologiewerte mit teils starken Abgaben. Dagegen geht es für die chinesischen Börsen nach oben. Teilnehmer sprechen allerdings von einem insgesamt zurückhaltenden Handel. "Neben den steigenden Renditen sind es noch weitere Faktoren, wie die anhaltenden Bedenken bezüglich der Beziehungen zwischen den USA und China nach den hochrangigen Gesprächen der letzten Woche", heißt es von IG. Diese hatten auf ein weiter schwieriges Verhältnis zwischen den beiden Ländern hingedeutet. In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, stieg der S&P/ASX 200 um 0,6 Prozent. Der Index legte damit erstmals nach zuletzt drei Handelstagen mit Abgaben wieder zu. Gesucht waren die Bankenwerte, während sich der Versicherungssektor aufgrund der drohenden Schäden durch die Überflutungen in Australien mit Abgaben zeigte. Unter Druck standen auch Rohstoffwerte. Hier ging es für BHP, Rio Tinto und Fortescue zwischen 0,9 und 4,3 Prozent nach unten.

US-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel zum Wochenausklang. Einige Bankenwerte bauten ihre Abgaben aus dem regulären Handel noch leicht aus. Die US-Notenbank ließ günstige Bilanzierungsregeln bei sicheren Vermögenswerten wie Staatsanleihen für große Banken wie geplant am Ende des Monats auslaufen, was den Sektor deutlich unter Druck gebracht hatte. Für die Aktien von Goldman Sachs ging es um weitere 0,2 Prozent nach unten, JP Morgan verloren 0,5 Prozent. Dagegen ging es für die Nike-Aktie nach der Schlussglocke um 0,4 Prozent nach oben. Nach enttäuschenden Ergebnissen für das dritte Quartal hatten die Titel im regulären Handel um 4 Prozent nachgegeben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.627,97 -0,71 -234,33 6,60 S&P-500 3.913,10 -0,06 -2,36 4,18 Nasdaq-Comp. 13.215,24 0,76 99,07 2,54 Nasdaq-100 12.866,99 0,61 77,85 -0,17 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 3,45 Mrd 1,13 Mrd Gewinner 1.797 702 Verlierer 1.463 2.614 Unverändert 112 59

Uneinheitlich - Steigende Rentenrenditen und deutliche Abschläge im Bankensektor haben die Wall Street gebremst. Sorge bereitete zudem die Verschärfung des Tonfalls zwischen den USA und China. Die Beziehungen dürften sich genauso angespannt entwickeln wie unter der vorherigen US-Regierung, hieß es. Der Bankenindex büßte 1,6 Prozent ein und stellte das Schlusslicht. Die Fed ließ eine für große Banken günstige Bilanzierungsregel bei sicheren Vermögenswerten wie Staatsanleihen auslaufen. Im Dow fielen Visa, JPM, Goldman Sachs und American Express um bis zu 6,2 Prozent. Nike gaben 4 Prozent ab. Der Sportartikelhersteller hatte die Erwartungen verfehlt. Dagegen glänzte der Fedex (+6,1%) mit einem kräftigen Gewinnanstieg. Amazon stiegen um 1,6 Prozent. Als Exklusivpartner für die Spiele am Donnerstagabend hat die NFL mit Amazon einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Extra Space Storage sanken um 4,4 Prozent. Der Immobilienfonds emittiert weitere Aktien.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,0 0,15 3,6 5 Jahre 0,88 1,7 0,86 52,0 7 Jahre 1,36 1,6 1,34 71,2 10 Jahre 1,72 1,2 1,71 80,5 30 Jahre 2,44 -1,7 2,45 78,9

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg nach dem 14-Monatshoch des Vortages um etwas mehr als einen Basispunkt auf 1,72 Prozent. Der Markt preise weiter höhere Inflationserwartungen ein, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:54 % YTD EUR/USD 1,1891 +0,0% 1,1885 1,1946 -2,6% EUR/JPY 129,33 -0,1% 129,41 130,49 +2,6% EUR/GBP 0,8582 -0,1% 0,8588 0,8561 -3,9% GBP/USD 1,3852 +0,1% 1,3839 1,3956 +1,3% USD/JPY 108,77 -0,1% 108,88 109,25 +5,4% USD/KRW 1129,48 +0,1% 1129,48 1126,40 +4,0% USD/CNY 6,5090 +0,0% 6,5090 6,5032 -0,3% USD/CNH 6,5096 -0,1% 6,5134 6,5016 +0,1% USD/HKD 7,7649 -0,0% 7,7656 7,7653 +0,2% AUD/USD 0,7726 +0,0% 0,7722 0,7801 +0,3% NZD/USD 0,7158 +0,1% 0,7152 0,7228 -0,4% Bitcoin BTC/USD 57.841,00 +0,3% 57.682,50 58.352,50 +99,1%

Der Dollar kam von den Tageshochs zurück, der Euro erholte sich auf 1,1904 US-Dollar nach Wechselkursen um 1,1939 im Tageshoch und 1,874 im -tief. Nach Einschätzung der Danske Bank bleibt der Greenback im Aufwind. Die Devisenanalysten erwarten ein Rückgang des Euro auf 1,15 Dollar in den kommenden zwölf Monaten. Die Experten sprachen von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer sehr kräftigen US-Konjunkturerholung im Vergleich zur Eurozone. Zudem dürfte sich die Fed der wirtschaftlichen Erholung stellen und Pläne zu geldpolitischen Straffungen diskutieren. Am Ende dieses Prozesses könnten Zinserhöhungen stehen. Die Türkische Lira steht am Montag im frühen Handel stark unter Druck. Zeitweise bricht sie um 17 Prozent ein. In einem überraschenden Schritt hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitagabend den Chef der Zentralbank entlassen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,21 61,42 -0,3% -0,21 +25,7% Brent/ICE 64,19 64,53 -0,5% -0,34 +24,2%

Die Ölpreise erholten sich nach der Vortagestalfahrt etwas. Berichte über einen Angriff auf Öleinrichtungen in Saudi-Arabien befeuerten die Preise. Zuvor hatten die Erdölpreise eine fünftägige Talfahrt hingelegt. Gestiegene US-Vorräte, Nachfragesorgen wegen der schleppenden Impfkampagne in Europa und Spekulationen, Russland könnte in den Spannungen mit den USA die Märkte fluten, um der US-Konkurrenz zu schaden, hatten die Preise im Wochenverlauf massiv gedrückt. Im asiatischen Handel fielen die Ölpreise wieder leicht zurück.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.732,35 1.738,17 -0,3% -5,81 -8,7% Silber (Spot) 25,60 25,85 -1,0% -0,26 -3,0% Platin (Spot) 1.182,50 1.201,50 -1,6% -19,00 +10,5% Kupfer-Future 4,10 4,12 -0,4% -0,02 +16,4%

Auch der Goldpreis profitierte von den gestiegenen Inflationserwartungen. Auf Wochensicht verteuerte sich das Edelmetall um über 1 Prozent - trotz gestiegener Marktzinsen. Am Freitag betrug der Aufschlag der Feinunze 0,4 Prozent auf 1.743 US-Dollar. Laut Händlern achte der Markt nun auf Anzeichen einer anziehenden Nachfrage in China und Indien - die beiden wichtigsten Märkte für physisches Gold.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

EU / MYANMAR

Die EU will kommende Woche erstmals Sanktionen wegen des Militärputsches in Myanmar verhängen.

ÖLFÖRDERANLAGEN USA

Die Erdölförderaktivitäten in den USA nehmen Fahrt auf. Der Öldienstleister Baker Hughes meldet den höchsten Anstieg der in Betrieb genommenen Erdölförderanlagen seit Januar.

USA I

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden gerät wegen der angespannten Lage an der Grenze zu Mexiko zunehmend unter Druck. Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas rief Einwanderungswillige aus Mittelamerika am Sonntag erneut auf, nicht den Weg in Richtung USA anzutreten.

USA II

Der seit zwei Monaten beim Internetdienst Twitter gesperrte Ex-US-Präsident Donald Trump will nach den Worten eines Beraters bald mit seiner eigenen Internet-Plattform zurückkehren.

INFINEON

Der Chiphersteller fährt die Produktion am Standort Austin in Texas derzeit wieder hoch. Die Fertigungsanlagen waren nach einem schweren Wintersturm auf behördliche Anordnung am 15. Februar abgeschaltet worden. Die Infrastruktur habe innerhalb einer Woche wiederhergestellt werden können und die Anlagen seien intakt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

