- Die Aktien in Asien wurden heute gemischt gehandelt. Der S&P/ASX 200 gewann 0,66%, der Kospi notierte flach, der Nikkei fiel um 2,07% und die Indizes aus China zogen an - Die DE30-Futures deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hin - Die türkische Lira gab deutlich nach, nachdem Präsident Erdogan den CBRT-Gouverneur Naci Agbal entlassen hat. Die Entscheidung kommt, nachdem die CBRT am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...