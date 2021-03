The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.03.2021ISIN NameDE000DB7XPX0 DT.BANK MTN 13/21DE000DZ35YJ3 DZ BANK ITV.E.7807US38141GVU56 GOLDMAN SACHS GRP 16/21XS0592233729 DEV.BK PHILIPPINES 11/21DE000HSH4XW0 HCOB KK3 15/21AU3CB0219681 PERTH AIRP. 2021XS1207054666 REPSOL INTL F. 15/UND.FLRXS0133173137 PHOENIX LIFE 01/UND.FLRXS1047622987 NATL BK OF CDA 14/21 MTNCH0496692994 BALOISE HLDG 19/21 FLRDE000DK0WUU2 DEKA FESTZINS ANL 20/27IE00B1HDWM43 TOTAL PRODUCE PLC EO-,01LU0309123817 HSBC GIF-EM.WEALTH A CAP.