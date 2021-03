Die Analysten der DZ Bank haben die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Zahlen sowie Zielen für 2021 von 170 auf 230 Euro angehoben, aber die Bewertung auf "Halten" belassen. Das abgelaufene Jahr sei für den Autobauer besser als erwartet verlaufen und auch die Prognose für das laufende Jahr liege sowohl über seiner als auch der Marktschätzung, so die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Beim Thema E-Mobilität dürfte der VW-Konzern von seiner Größe sowie den Erfahrungen mit Plattform- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...