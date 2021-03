Die Aktie von Zuora (WKN: A2JHJJ) kommt seit ihrem Börsengang nicht wirklich in die Gänge. Dabei ist das Unternehmen hinter der Aktie in gleich zwei äußerst spannenden Bereichen tätig: Payment und Subscription-Economy. Zuora ist ein SaaS-Unternehmen, das anderen Unternehmen dabei hilft, ein funktionierendes Abo-Geschäftsmodell zu betreiben. Die Software von Zuora bildet mehr oder weniger den Kern zwischen CRMs, ERPs und mehr. Mit Zuora hat man alle wichtigen Daten an einem Ort vereint und erhält ...

