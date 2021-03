Wien (www.anleihencheck.de) - Die mit Spannung erwartete Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve führte unmittelbar nach dem Meeting zu geringfügig fallenden Renditen im kurzen bis mittleren Laufzeitensegment der Treasury-Renditekurve, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen, denn am darauffolgenden Tag hätten Renditen entlang der gesamten Kurve deutlich zugelegt (+10 Basispunkte für Renditen zehnjähriger Laufzeit). Die Implikationen der Zinssitzung seien nach Erachten der Analysten wie folgt. Die Notenbank habe trotz des deutlich positiveren Konjunkturausblicks (es seien neue Prognosen veröffentlicht worden) an den Erwartungen konstanter Leitzinsen bis inklusive2023 festgehalten. Dies solle zweifelsohne die Glaubwürdigkeit der neuen geldpolitischen Strategieeines durchschnittlichen Inflationsziels (Average-Inflation-Targeting) bestärken und sei durch die dämpfende Einwirkung auf die Leitzinserwartungen als renditedämpfend zu beurteilen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...