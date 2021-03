Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Reihe von FED- und EZB-Vertretern findet sich heute im Kalender, während datenseitig nur die US-Eigenheimverkäufe erwähnenswert sind, so die Analysten der Helaba.Die Immobilienverkaufszahlen würden seit Monaten auf einem Niveau um 6,7 Mio. Einheiten und damit so hoch wie zuletzt 2006 pendeln. Angesichts der hohen Unterbeschäftigung und der sorgenvollen Stimmungsumfragen unter den Verbrauchern sei dies durchaus bemerkenswert. Superniedrige Zinsniveaus hätten es begünstigt und möglicherweise sei dem Markt auch eine Flucht in Sachwerte zugute gekommen. Angesichts des US-Geldmengenwachstums (M2) von über 25% sollte das zumindest nicht ausgeschlossen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...