Berlin (ots) - Angesichts steigender Inzidenzzahlen spricht sich der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen dafür aus, die Corona-Auflagen wieder zu verschärfen.Es müsse konsequent und entschieden eingeschritten werden, sagte Dahmen am Montag im Inforadio vom rbb. Das hieße, die Notbremse zu ziehen und einen Damm gegen die dritte Welle zu bauen."Konkret bedeutet das, alle Öffnungen zurückzunehmen, die ohne Schutzkonzept mit dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt nach wenigen Wochen bereits wieder steigende Fallzahlen haben. Ich glaube, wir können uns in der aktuellen Situation - wenn überhaupt - nur eins leisten, dass wir Kitas und Schulen weiter offen lassen. Und das auch nur um den Preis besonders effizienter, disziplinierter Maßnahmen in allen anderen Bereichen."Zu diesen Maßnahmen gehörten verpflichtende Schnelltests am Arbeitsplatz, erklärte Dahmen. Diese müssten dokumentiert werden. Zudem mahnte der Gesundheitspolitiker, weiter FFP2-Masken zu tragen. Das gelte überall da, wo Menschen außerhalb der eigenen Wohnung zusammenkämen.Mit Blick auf die Osterfeiertage sieht der Grünen-Politiker auch keine Möglichkeiten für Lockerungen der Reiseregelungen. Man könne den Menschen nicht versprechen, dass sie Osterurlaub machen können, so Dahmen. Das sei unehrlich, unrealistisch und gefährlich."Wenn 80 Millionen Menschen sich auf die Reise machen zu Ostern, dann werden wir den Preis in den kommenden Wochen und Monaten nicht nur mit Menschenleben, sondern weiteren dramatischen, lang andauernden Maßnahmen bezahlen müssen."+++Das Interview können Sie in voller Länge hier hören:https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202103/22/539442.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4869671