DJ Söder in Umfrage zu Unions-Kanzlerkandidatur klar vor Laschet

BERLIN (Dow Jones)--Im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union liegt CSU-Chef Markus Söder laut einer Umfrage in der Wählergunst mit weitem Abstand vor dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. 19,4 Prozent der Befragten in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung sagten, sie würden "wegen" Söder die Union wählen. Bei Armin Laschet sind demnach 7,1 Prozent, so das Blatt.

Den Spitzenwert hält Laschet allerdings bei der Ablehnung: 40,5 Prozent der Befragten würden im Falle seiner Spitzenkandidatur ausdrücklich "wegen ihm" nicht die Union wählen. Bei Söder sagen dies 27 Prozent. Insgesamt kann Söder 47 Prozent Wähler ansprechen, die "wegen ihm", "unter anderem wegen ihm" oder "trotz ihm" die Union wählen würden. Laschet erreicht hier 33,9 Prozent Zustimmung. Insa ermittelte auch, dass jeder fünfte FDP- und Grünen-Wähler wegen Söder CDU/CSU wählen würde. Befragt wurden für die Erhebung am 19. März insgesamt 1.042 Personen.

March 22, 2021 03:59 ET (07:59 GMT)

