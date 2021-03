DJ Gewerkschaft kritisiert "Blockadehaltung" der Union bei Bauland-Gesetz

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Robert Feiger, hat der Union eine "Blockadehaltung" zum geplanten Bauland-Mobilisierungsgesetz vorgeworfen. "Obwohl das Vorhaben im Koalitionsvertrag vereinbart ist und sich im Februar auch Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu bekannt hat, stehen Teile von CDU und CSU beim Gesetzgebungsverfahren weiter auf der Bremse", sagte er der Funke-Mediengruppe.

"Mit Blick auf nur noch sieben verbleibende Sitzungswochen im Deutschen Bundestag ist es nicht hinnehmbar, dass die Union bei dem Thema auf Zeit spielt", kritisierte Feiger, der die Maßnahmen des Gesetzes als "entscheidende Stellschrauben für mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland" bewertete. "Knappes Bauland ist einer der Hauptgründe, der das Bauen und Wohnen in Deutschland so teuer macht."

Mit dem Bauland-Mobilisierungsgesetz sollen Kommunen einfacher Bauland ausweisen können, und in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt soll die Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen eingeschränkt werden können. Das Bundeskabinett hatte einem Entwurf bereits im November 2020 zugestimmt, im Bundestag ist bisher nur die erste Lesung erfolgt.

