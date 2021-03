Mit der Akquisition von Eltec erweitern Westermo laut sagt Jenny Sjödahl, CEO von Westermo, "das Angebot innerhalb intelligenter Verbindungen in Zügen und U-Bahnen und in Zukunft auch in Straßenbahnen und Bussen." Eltec Elektronik mit Firmensitz in Mainz bietet digitale Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen für mobile Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen. Das Unternehmen entwickelt Systemlösungen rund um die Smarte Mobilität und Konnektivität. ...

