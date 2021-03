DJ Astrazneneca-Impfstoff in US-Studien zu 79 Prozent wirksam

Von Jenny Strasburg

LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca hat mit seinem Covid-19-Impfstoff in den USA einen Studienerfolg erzielt: Das Vakzin habe sich in klinischen Studien mit mehr als 32.000 Teilnehmern als sicher und zu 79 Prozent wirksam bei der Verhinderung einer symptomatischen Erkrankung erwiesen, teilte der Pharmakonzern mit. Bei Teilnehmern im Alter von 65 Jahren und älter sei eine Impfstoffwirksamkeit von 80 Prozent nachgewiesen worden. Die Daten würden weiter analysiert, und der Konzern bereite sich darauf vor, in den kommenden Wochen eine Notfallzulassung zu beantragen.

Die in den USA durchgeführten Studien sind die bislang umfangreichsten Tests des Impfstoffs und könnten das Vertrauen in seine Anwendung stärken, denn in den US-Studien wurde kein erhöhtes Risiko für das Auftreten schwerer Blutgerinnsel festgestellt.

Nach Berichten über das Auftreten solcher Blutgerinnsel bei einigen Geimpften hatten Deutschland, Italien und andere europäische Staaten die Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin vorerst gestoppt. Ein Zusammenhang mit der Impfung konnte jedoch nicht nachgewiesen werden und nach Einschätzung der Arzneimittelbehörden in der EU und Großbritannien überwiegt der Nutzen des Impfstoffs die möglichen Risiken.

March 22, 2021 04:07 ET (08:07 GMT)

