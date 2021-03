Der fränkische Sportartikelhersteller ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte den Ausflug über die 300 Euro Marke nicht halten, in der Folge geht es nun bereits den 7. Handelstag nach unten (siehe Chart). Auch am heutigen Montag notiert der DAX-Konzern zum Start in die neue Handelswoche schwächer bei aktuell 278,50 Euro. Als nächste Unterstützung auf der Unterseite sehen wir die 200-Tage Linie, welche im Bereich um 270 Euro verläuft. Derzeit verbietet ...

