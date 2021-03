Die Baader Bank setzt die Lenzing-Aktie auf die Top Picks-Liste. Das Kursziel wird von 123 auf 149 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten rechnen mit einer weiteren Verdoppelung des Aktienkurses in den nächsten 2 bis 3 Jahren. "Da wir der Ansicht sind, dass die jüngsten Preiserhöhungen bei Viskose weder vollständig in den Konsensschätzungen noch in der starken Erholung der Nachfrage enthalten sind, bekräftigen wir unsere optimistische Einschätzung von Lenzing", erklären die Baader-Experten.

Den vollständigen Artikel lesen ...