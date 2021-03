Der Umfang des Pakets sprengt jegliche Vorstellungskraft. Die 1'900 Mrd. US-Dollar entsprechen 9% der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA.St. Gallen - Das Corona-Hilfspaket von Präsident Biden im Umfang von 1'900 Mrd. US-Dollar ist beschlossen und wird zügig umgesetzt. Es besteht zu einem grossen Teil aus Direktzahlungen an die Bevölkerung und an die Gliedstaaten, welche rasch zu zusätzlichen Ausgaben führen werden. Da die Zahlungen vor allem an Haushalte mit tiefen Einkommen und an Personen ohne Arbeit gehen, wird der Anteil...

