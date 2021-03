DJ Deutsche Post will 7 Mrd EUR bis 2030 in CO2-Reduktion investieren

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will 7 Milliarden Euro bis 2030 investieren, um die eigenen CO2-Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus setzt sich der DAX-Konzern ambitionierte Zwischenziele, um seine Dekarbonisierung zu beschleunigen. Das Erreichen der Ziele soll an die Vorstandsvergütung gekoppelt sein. Die Investitionen sind bereits in der Prognose bis 2023 enthalten.

Investiert werden soll in alternative Kraftstoffe für den Luftverkehr, in den Ausbau der emissionsfreien E-Fahrzeug-Flotte und in klimaneutrale Gebäude. Zum Beispiel sollen 60 Prozent der weltweiten Lieferfahrzeuge für die letzte Meile bis 2030 elektrisch angetrieben werden, 2020 waren es 18 Prozent.

Vorstand und Aufsichtsrat wollen den Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung vorschlagen, dass das Erreichen der ESG-Ziele bei der Berechnung der Vorstandsvergütung herangezogen werden soll.

Mit den Maßnahmen soll der jährliche CO2-Ausstoß bis 2030 auf unter 29 Millionen Tonnen gesenkt werden, von 33 Millionen Tonnen 2020. Ohne Maßnahmen schätzt der Konzern, dass die eigenen CO2-Emissionen 2030 rund 46 Millionen Tonnen betragen würden.

Die Klimaziele sind Teil des neuen Nachhaltigkeitsfahrplans des Konzerns, in dem das Unternehmen seine ESG-Ziele für die kommenden Jahre festschreibt, im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Auch seien Regeln und Standards im Verhaltenskodex für Zulieferer stärker auf Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet worden.

2017 hatte der Konzern das Ziel ausgegeben, seine Treibhausgasemissionen bis 2050 netto auf null zu reduzieren.

Des Weiteren will das Unternehmen bis 2025 den Anteil weiblicher Führungskräfte im Management auf mindestens 30 Prozent steigern, von heute 23,2 Prozent. Jährlich sollen 1 Prozent des Nettogewinns in Social-Impact-Programme und -Initiativen investiert werden.

