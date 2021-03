Sieben Umwelt- und Verkehrsverbände haben die deutschen Automobilkonzerne Daimler, Volkswagen und BMW in einem gemeinsamen Brief aufgefordert, in Europa spätestens 2030 keine neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zu verkaufen. Die DUH fordert diesen Schritt hingegen schon für 2025. In dem offenen Brief von BUND, DUH, Germanwatch, Transport & Environment, NABU, Greenpeace ...

Den vollständigen Artikel lesen ...