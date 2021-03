FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Nokia von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 3,15 auf 3,50 Euro angehoben. Analyst Ingo Wermann lobt in einer am Montag vorliegenden Studie die hohen Investitionen der Finnen in Forschung und Entwicklung. Sie dürften sich langfristig auszahlen, nachdem man in den letzten Quartalen aufgrund technologischer Probleme bei einigen Produkten ins Hintertreffen geraten sei. Mit Blick auf die Aktie habe sich das Chance-Risiko-Verhältnis nach der Kurskorrektur verbessert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 09:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 09:52 / MEZ

FI0009000681