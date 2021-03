In ein bis zwei Monaten soll es so weit sein: Ex-Präsident Donald Trump will nach dem Rausschmiss bei allen Netzwerken ein eigenes Angebot aufziehen. Sein Berater verspricht Großes. Nachdem US-Präsident Trump praktisch aus allen sozialen Netzwerken rausgeflogen ist, arbeitet er nun an einem eigenen. Es soll das "Spiel" komplett neu definieren, prahlte Jason Miller kürzlich beim konservativen Sender Fox. Miller glaubt, die neue Plattform werde Millionen anziehen. Er steht seit letztem Sommer erneut an der Seite des Ex-Präsidenten, nachdem er 2016 in Ungnade gefallen war: Als...

