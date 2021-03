22. März 2021 - Aegon Asset Management hat die Umstellung des Aegon Global Diversified Growth Fund auf eine nachhaltige Multi-Asset-Anlagestrategie abgeschlossen. Um diese Änderung zum Ausdruck zu bringen, wird der Fonds ab dem 1. April 2021 in Aegon Global Sustainable Diversified Growth Fund umbenannt. Dieser Schritt folgt der kürzlich von Aegon AM angekündigten Umstellung des in Großbritannien ansässigen Aegon Diversified Growth Fund auf einen nachhaltigen Fokus. Dieser Fonds wurde nun in Aegon ...

