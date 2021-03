Zum fünften Mal in Folge: Sinequa, Anbieter von Intelligent Enterprise Search, wurde von Gartner, Inc. als Leader im Magic Quadrant 2021 für Insight Engines positioniert.

Sinequas einzigartige Kombination aus Suche, Künstlicher Intelligenz einschließlich mehrsprachiger natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing NLP) und umfassender Konnektivität bietet Unternehmen die umfassendste Unternehmenssuche. Auf dieser Grundlage investiert Sinequa weiterhin stark in Innovationen, um globale Organisationen dabei zu unterstützen, informationsgesteuert zu werden. "Wir sind stolz darauf, ein Teil der Transformation des digitalen Arbeitsplatzes zu sein, damit Unternehmen den vollen Wert nutzen können, der in ihren Unternehmensinhalten steckt sowohl in strukturierten als auch in unstrukturierten", erklärt Alexandre Bilger, Präsident und CEO von Sinequa. Der Report steht unter https://www.sinequa.com/gartner-magic-quadrant-insight-engines-2021/ zum Download bereit.

In seinem Bericht weist Gartner darauf hin, dass die Magic Quadrant Leaders "eine starke finanzielle Tragfähigkeit und Marktpräsenz aufweisen. Sie verfügen über solide Produkte, die fortschrittliche NLP-Funktionen zur Einbindung von Intentionen und eine breite Auswahl an Architekturen bieten ... Sie sind innovativ und verstehen es, sich auf die Richtungsänderungen des Marktes vorzubereiten."

Kunden von Sinequa realisieren mit der Plattform komplexe Projekte, um verschiedene Inhalte aus verteilten Informationssilos zusammenzuführen und sie mit den Informationen anzureichern, die User benötigen. Beispiele sind Einblicke für F&E und Engineering, das Finden von Experten, die Beschleunigung von Projekten, Gewährleistung von Compliance, Analyse von Sicherheit, Aufdeckung von Betrug und Verbesserung des Kundenservices. Mit Hilfe speziell entwickelter Anwendungen, basierend auf intelligenter Suche und Deep Learning, gewinnen die User neue Erkenntnisse und treffen fundierte Entscheidungen

Der Plattform-Ansatz von Sinequa für Insight Engines ermöglicht es, viele verschiedene Anwendungsfälle in einem breiten Spektrum von Branchen abzudecken, mit einem starken Fokus auf Finanzdienstleistungen, Biotech/Pharma, Fertigung und öffentliche Einrichtungen. Die umfangreichen Fähigkeiten der Plattform lösen viele verschiedene geschäftliche Herausforderungen, von der unternehmensübergreifenden Suche über spezialisierte Anwendungen bis hin zur Analyse von unstrukturiertem Text, und dies sicher und in großem Umfang selbst bei Hunderten von Millionen von Dokumenten.

Kostenloses Exemplar des kompletten Gartner 2021 Magic Quadrant for Insight Engines: https://www.sinequa.com/gartner-magic-quadrant-insight-engines-2021/

Gartner, Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen 17. März 2021.

Über Sinequa

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der großen und komplexe Organisationen eine intelligente Unternehmenssuch- und Analyseplattform bereitstellt. Die Beschäftigten der Sinequa-Kunden erhalten dadurch verwertbare Informationen in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld, gewinnen neue Einblicke, treffen bessere Entscheidungen und steigern ihre Produktivität das Unternehmen wird informationsgetrieben. Die Sinequa-Plattform wurde durch die Erfahrung in Projekten für große Organisationen, in komplexen Umgebungen mit großen und vielfältigen Daten und Inhalten geschaffen. Sie ist vollständig integriert und konfigurierbar, um aktuelle und zukünftige Anforderungen im Hinblick auf die Informationsbeschaffung zu erfüllen. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Geschäftspartnern.

