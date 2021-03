Die MS Ultraschall Technologie GmbH (MS UTG), ein Unternehmen der börsennotierten MS Industrie AG mit weltweit 5 Fertigungsstandorten und rd. 680 festangestellten Mitarbeitern, eröffnet in Ettlingen ein neues Kompetenzzentrum. Damit legt die Unternehmensgruppe einen weiteren Grundstein, um die starke Wachstumsdynamik der letzten Jahre fortzuführen. So konnte die MS UTG den Umsatz in den letzten 10 Jahren auf über 60 Mio. € nahezu vervierfachen. Die Produktpalette mit den Ultraschall-Sondermaschinen, Ultraschall-Serien-Maschinen sowie Systemen und Komponenten für die Verpackungsindustrie wird nunmehr ...

