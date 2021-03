NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Roche mit einem Kursziel von 441 Franken auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Keyur Parekh wertet es in einer am Montag vorliegenden Studie leicht positiv, dass das Immun-Therapeutikum Tecentriq in einer Lungenkrebs-Studie der Phase III die gesteckten Ziele erreicht hat. Das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom biete aufgrund hoher Fallzahlen und geringer Überlebensraten hohe Vermarktungschancen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

CH0012032048