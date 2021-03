Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hält an ihrer geldpolitischen Ausrichtung unvermindert fest, so die Experten von Union Investment.Die Leitsätze seien ebenso unverändert geblieben wie auch die Anleihekäufe, die weitergeführt würden. Den Aktienmärkten habe die Botschaft von FED-Chef Powell in einer ersten Reaktion gutgetan, während sich der Anleihemarkt eher verschnupft gezeigt habe. Die Renditen seien zunächst angesichts des nun startenden Konjunkturpakets sowie möglicher weiterer umfangreicher Hilfen angestiegen. Der US-Rentenmarkt spiele klar die Wachstumsstory, zum Wochenschluss hätten sich die Anleihekurse aber wieder etwas erholen können. An den Aktienbörsen hätten sich hingegen die Rekordstände auch in der Berichtswoche vom 15. bis 19. März 2021 zum Teil fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial Average etwa sei erstmals über die Marke von 33.000 Punkten geklettert. Der DAX 30 habe mit rund 14.800 Punkten am Donnerstag einen Rekordstand erreicht. ...

