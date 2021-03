DJ VCI fordert zehn Maßnahmen für den Chemie- und Pharmastandort

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die chemisch-pharmazeutische Industrie erwartet nach Angaben des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) auf zehn zentralen Politikfeldern Weichenstellungen von der neuen Bundesregierung, die das Leistungs- und Forschungsniveau der drittgrößten Branche in Deutschland voranbringen sollen. Als starkes Industrieland mit wettbewerbsfähigen Produktionsstandorten habe Deutschland eine gute Ausgangsposition, um mit den Folgen der Corona-Krise fertig zu werden, betonte VCI-Präsident Christian Kullmann. Diese Position gelte es auszubauen und zu stärken.

"Deshalb kommt es jetzt darauf an, die Vorteile, Voraussetzungen und konkreten Vorschläge für optimale Produktionsbedingungen herauszustellen. Als Chemie- und Pharmabranche sagen wir klar, was wir brauchen - und was Deutschland nützt", betonte er. Der Wahlkampf biete die Chance, Prioritäten neu zu diskutieren. Zu den zehn prioritären Maßnahmen für einen starken Industriestandort zählen aus Sicht des VCI unter anderem, Energie "grüner und günstiger" zu machen, den Fortschritt durch Innovation voranzutreiben, Genehmigungsverfahren zu modernisieren, den Mittelstand durch Bürokratieabbau zu stärken sowie im Steuerwettbewerb zu bestehen.

Um die ehrgeizigen Klimaschutzziele bis 2050 zu erreichen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, sei ein Vielfaches an erneuerbarem Strom zu günstigen Preisen nötig - "auch durch eine Reduzierung der Umlagen und Abgaben". Sowohl das aktuelle Umlagen- und Abgabensystem in Deutschland als auch der derzeitige EU-Beihilferahmen seien "ungeeignet, um die Transformation zu begleiten". Zusätzliche oder höhere Belastungen müssten verlässlich kompensiert werden. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt sollten Wirtschaft und Staat mittel- bis langfristig 3,5 Prozent in Forschung und Entwicklung investieren, forderte der Verband auch. Der VCI mahnte zudem eine Unternehmenssteuerreform an, "um den Anschluss nicht ganz zu verlieren".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 05:42 ET (09:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.