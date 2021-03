Flexo SAS: FLEX-O lève 15 Millions d'euros pour accélérer sa croissance

FLEX-O une proptech proposant un concept digital de « Flex Office » en région, annonce avoir levée 15 M€ en mars 2021 pour accélérer son développement.

Christophe Courtin, serial entrepreneur (Santiane, Courtin Real Estate) et fondateur de FLEX-O réalise un investissement en Equity de 5 M€ - via sa holding personnelle - auquel s'ajoutent 10 M€ levés en dette corporate auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Cette structuration permet à Christophe Courtin de conserver 100% du capital de FLEX-O post-opération. Une augmentation de capital est également programmée à hauteur de 2 M€.

Christophe Courtin, Président-Fondateur, récupère également la Direction Générale - à la place de Marie Anne Morin quittant l'entreprise son contrat ayant pris fin - afin de finement exécuter le plan de développement de la start-up, soit la création d'une vingtaine de sites en 5 ans.

Le nouveau site web et le nouveau logo FLEX-O ont été récemment mis en ligne et une dizaine de recrutements ont été réalisés ces trois derniers mois dont cinq au sein du service Recherche & Développement de FLEX-O afin de proposer la meilleure expérience digitale possible à ces abonnés grâce à une technologie développée en interne.

En plus de SOPHIA ANTIPOLIS et NANTES déjà actées, deux nouvelles ouvertures FLEX-O sont annoncées en régions - à LILLE et LYON - ouvertures prévues début septembre 2021. Ces espaces FLEX-O sont implantés uniquement sur des bâtiments neufs ou entièrement réhabilités avec certification environnementale (BREEAM, WELL, HQE), très bien localisés et avec de nombreux services accessibles à pied.

Christophe Courtin, Président Directeur Général de FLEX-O indique : « FLEX-O vient de fêter son 1er anniversaire et je suis heureux de cette levée de fonds nous permettant de réaliser le plan ambitieux d'une vingtaine d'ouvertures de sites d'ici 2025 avec plus de 50.000 m2 d'espaces de travail flexibles Prime et Green en régions, répondant aux nouveaux usages, avec une expérience client digitale unique, et ainsi permettre d'avoir tout simplement le bureau dans sa poche ! Je remercie Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels de me renouveler sa confiance pour ce nouveau projet immobilier innovant que je porte. »