FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.03.2021 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1380 (1400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 800 (740) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2098 (1730) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1150 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 6750 (5500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SOFTCAT TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1600 (1200) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS IAG TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 220 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1700 (1400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 21 (13) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS VIRGIN MONEY TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 180 (130) P - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 51 (42) PENCE - JPMORGAN RAISES LLOYDS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 51 (42) PENCE - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1400 (1150) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 385 (275) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4100 (3700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1400 (1150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6500 (6000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TRAVIS PERKINS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') TARGET 2000(1300)P - RPT/GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 169 (107) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES COMPUTACENTER TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 2375 (2135) PENCE - UBS RAISES RIGHTMOVE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 645 (630) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

