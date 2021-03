Trotz steigender Infektionszahlen in Deutschland behauptet sich der DAX zum Wochenstart die meiste Zeit leicht im Plus. Dies liegt in erster Linie an den deutschen Autobauern Volkswagen, Daimler und BMW, die neben Infineon die Gewinnerliste anführen. Die Konsolidierung tut dem Markt gut.Aus technischer Sicht bleibt das übergeordnete Bild positiv, solange die 14.400 nicht wieder unterschritten wird. Aufgrund drohender schärferer Lockdown-Maßnahmen könnten die nächsten Wochen jedoch wieder volatiler ...

