Der australische Diamantproduzent Lucapa Diamond Company (ASX LOM / WKN A0M6U8) hat die Kapazität seiner Mothae-Mine in Lesotho deutlich gesteigert. Das Expansionsprojekt, das trotz COVID19 im geplanten Zeit- und Budgetrahmen abgeschlossen wurde, fällt in eine Zeit, in der sich eine Erholung des Diamantmarktes abzeichnet. Lucapa hat die Kapazität der Kimberlitmine um 45% auf rund 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr erhöht. So wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...