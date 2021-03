Die Anteilscheine von ServiceNow haben zuletzt im Zuge des Abverkaufs von Tech-Aktien relativ stark korrigiert. Operativ gibt es dagegen kaum etwas zu beklagen. Wie letzte Woche bekannt wurde, wird das Ministerium für Innere Sicherheit der USA (U.S. Department of Homeland Security) die Software von ServiceNow dazu nutzen, um über 240.000 Angestellte im Rahmen des Impfprogramms "Operation Vaccinate Our Workforce" zu impfen. "Operation VOW" dient insbesondere zur Beschleunigung des freiwilligen Impfprozesses ...

