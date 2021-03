Wasserinvestments: Nachhaltige Rendite mit einer ökologischen und sozialen Wirkung

Am 22. März jedes Jahres, findet der Weltwassertag statt. 1993 wurde er ins Leben gerufen. Und auch dieses Mal hat die UN ein Motto ausgerufen. 2021 steht der Weltwassertag unter dem Motto "Valuing Water", dem Wert des Wassers.

Der Wert des Wassers

Er soll an die wichtigste Ressource des Lebens, das Wasser, erinnern und die Menschen dazu auffordern, sich Gedanken zum lebenswichtigen Gut Wasser zu machen. In Zeiten, in denen das ökologische Bewusstsein, nicht nur wegen der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg, zugenommen hat, kommt diesem Thema eine noch größere Bedeutung zu.

Das ökologische Bewusstsein ist längst auch in der Investorengemeinde angekommen. Anlegern reicht es nicht mehr nur, auf Investments in Öl, Gas oder Kohle zu verzichten. Ihr angelegtes Geld soll am besten einen Beitrag zur Lösung einiger der größten Probleme der Menschheit leisten.

Große Investitionen

Der Höhenflug der Tesla-Aktie im vergangenen Jahr ist nur ein Ausdruck für as steigende Investoreninteresse an nachhaltigen Investments. Am Weltwassertag gilt es daran zu erinnern, dass es auch im Bereich Wasser viele interessante Anlagemöglichkeiten gibt.

