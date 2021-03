DJ Gea schlägt zwei weitere neue Aufsichtsratsmitglieder vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Gea Group schlägt Holly Lei und Jürgen Fleischer als neue Mitglieder des Kontrollgremiums vor. Sie sollen Nachfolger von Jean E. Spence und Ahmad M.A. Bastaki werden, die bei der anstehenden Wahl der Anteilseigner nicht mehr kandidieren, wie der Anlagenbauer mitteilte. Die beiden neuen Kandidaten seien Kenner der internationalen Industrielandschaft.

Die in China geborene Kanadierin Holly Lei ist seit 2003 in unterschiedlichen Managementpositionen für den Bayer- bzw. Covestro-Konzern in China tätig. Seit 2019 verantwortet sie das Geschäft der Region. Fleischer ist seit 2003 Institutsleiter und Inhaber des Lehrstuhls für Maschinen, Anlagen und Prozessautomatisierung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wbk Institut für Produktionstechnik.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 06:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.