Märkte am Montag: DAX-Allzeithoch im Fokus - VW-Aktie im Höhenflug

Nachdem der DAX am Freitag eine Verschnaufpause einlegte, geht es am Montagmittag wieder ein kleines Stück nach oben. Zeitweise legt der Index um 0,2 Prozent zu und notiert damit über der 14.600er-Marke. Im Fokus steht hier das Allzeithoch vom 18. März bei 14.804 Punkten. Neue historische Tops könnten in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,2% 14.656 MDAX +0,1% 31.583 TecDAX +0,0% 3.374 SDAX +0,2% 15.312 Euro Stoxx 50 +0,0% 3.833

Volkswagen: Steile Kletterpartie

Am Montagmittag gibt es im DAX elf Gewinner und 19 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um über fünf Prozent nach oben. Damit beläuft sich der Kursgewinn seit Jahresanfang inzwischen auf über 50 Prozent.

Die Erfolge von Volkswagen im Bereich der Elektromobilität machen die Aktie für Anleger immer interessanter. Für Kursauftrieb sorgt auch eine neue, positive Analysten-Einschätzung. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die VW-Vorzugsaktien von 185 auf 270 Euro kräftig nach oben angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Bildquelle: Pressefoto Volkswagen

Patrizia AG: Deutliche Ergebnis-Verbesserung erwartet

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie der Patrizia AG (WKN: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3) im Fokus. Der Immobilien-Konzern erwartet im laufenden Jahr einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns und will künftig auch im Bereich der erneuerbaren Energien mitmischen.

