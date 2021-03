Der spanische IBEX35 (SPA35) fällt heute fast um 1,5% und zeigt eine deutlich schlechtere Performance als andere europäische Benchmarks. Der Index wird von den Aktien von BBVA (BBVA.ES), einer spanischen Bank mit erheblichem Engagement in der Türkei, nach unten gezogen. Die Aktie der Bank gibt heute um 6% nach, nachdem der Gouverneur der CBRT entlassen wurde. BBVA hat ein Gewicht im Index von über 6%, was den IBEX zum schwächsten Blue-Chip-Index in Europa heute macht. Der Index setzt die letzte ...

