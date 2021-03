DJ MARKT USA/Wall Street vor Fortsetzung des Musters vom Wochenschluss

Die Wall Street dürfte am Montag dem Muster zum Wochenschluss treu bleiben. Aufschlägen im Technologiesektor dürften leichte Abgaben am Gesamtmarkt gegenüberstehen, wie der Aktienterminmarkt vermuten lässt. Gestützt wird der Technologiebereich am Aktienmarkt von wieder leicht sinkenden Rentenrenditen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt auf 1,67 nach zuletzt 1,73 Prozent zum Wochenschluss. Die Renditen sind zuletzt mit gestiegenen Inflationserwartungen sieben Wochen am Stück geklettert. Technologieunternehmen weisen häufig einen höheren und mit Fremdkapital finanzierten Investitionsbedarf auf. Entsprechend sensibel reagieren ihre Aktienkurse auf veränderte Marktzinsen.

"Es gibt bei den US-Anleiherenditen mehr Potenzial nach oben als Abwärtsrisiken", sagt Chefanalyst Edward Smith von Rathbone Investment Management. Damit steht er nicht allein. Am Markt mehren sich die Stimmen, die aus der Geldflut der US-Notenbank, einem erwarteten Konjunkturaufschwung und nicht zuletzt aus dem gewaltigen Konjunkturprogramm der US-Regierung Inflationsrisiken ableiten. Die Fed selbst hatte jüngst eingeräumt, dass die Inflation kurzfristig mit 2,4 Prozent über das langfristige Ziel von 2 Prozent hinausschießen könnte. US-Notenbankgouverneur Jerome Powell wird sich auf einer Veranstaltung im Tagesverlauf zu Wort melden. Aussagen zur Inflationserwartung sind aber nicht zu erwarten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 07:23 ET (11:23 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.