Branson wird die neue Aufgabe als Bafin-Präsident per Mitte 2021 übernehmen. Schon ab Mai werde die Finma operativ von Jan Blöchliger geführt.Bern - An der Spitze der Finanzmarktaufsicht Finma kommt es zu einem Wechsel. Mark Branson, der die Behörde seit April 2014 leitet, wechselt zur deutschen Aufsichtsbehörde Bafin, wie die Finma am Montag mitteilte. Branson wird die neue Aufgabe als Bafin-Präsident laut den Angaben per Mitte 2021 übernehmen. Schon ab Mai werde die Finma operativ von Jan Blöchliger geführt, so die Mitteilung weiter.

