Berlin (ots) - Sa 27.03.2021 | 12:00 | radioeins-YouTube-KanalIn welcher Form kann die Kunst der Pandemie gegenübertreten? radioeins und rbbKultur präsentieren die Filmproduktion SCHWESTER.VON des Fotografen und Filmemachers Jim Rakete am Samstag, 27. März 2021 auf dem radioeins-YouTube-Kanal. Knut Elstermann feiert die Weltpremiere des Films im radioeins-Filmmagazin "Zwölf Uhr mittags".Ismene im LockdownSCHWESTER.VON ist ein Hybrid aus Theater und Film. Ausgangspunkt ist das Monologstück "Ismene, Schwester von" am Deutschen Theater Berlin. Die Titelrolle spielt Susanne Wolff, Regie führte Stephan Kimmig. Das Stück der niederländischen Dramatikerin Lot Vekemans macht Ismene - bisher eher eine Fußnote in der griechischen Mythologie - zur Hauptfigur. Ismene, Schwester von Antigone und Tochter von Ödipus, bricht nach dreitausend Jahren ihr Schweigen und stellt sich ihrer Familientragödie.Als Ideengeber und Produzent des Films brachte Jim Rakete alle Beteiligten der Theaterinszenierung noch einmal zusammen. SCHWESTER.VON versetzt das Monologstück in ein ungewisses Geheimdienstmilieu. Nach einem Sturz durch Raum und Zeit soll Ismene sich einer Überwachungskamera in einem Safe House anvertrauen. Aber was wollen die Bewacher von ihr? Sind die blutigen Geschichten über Ödipus, Antigone und die Schlacht der Brüder um den Thron, die Ismene erzählt, ihr Ticket in die Freiheit?Jim Rakete: "Alle reden momentan davon, dass sie ihr Leben zurückhaben wollen und begreifen diese Eingeschlossenheit, die uns allen so auf den Wecker geht, als schreckliche Strafe. In Wirklichkeit ist das wahrscheinlich eine Prüfung. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen. Meine Idee war es, einen Stoff zu finden, der mit dem Lockdown selbst zu tun hat. Mit der Abgeschlossenheit, mit der Unmöglichkeit ein Publikum zu erreichen und mit der Hilflosigkeit, die man hat, wenn man als einzelne Person in ein Nichts spricht."SCHWESTER.VON ist im Anschluss an die Premiere zehn Tage lang, bis 5. April 2021, auf dem YouTube-Kanal von radioeins zu sehen.