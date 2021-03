Audi will den Wasserverbrauch in der Produktion bis 2035 halbieren und perspektivisch kein Trinkwasser mehr in der Fahrzeugproduktion verwenden. Audi will den eigenen Frischwasserverbrauch massiv reduzieren und bis 2035 den Wasserverbrauch pro produziertem Auto halbieren. "Dafür nutzen wir bereits heute nach Möglichkeit recyceltes Wasser, das im Kreislauf mehrfach verwendet und wiederaufbereitet wurde. Unsere Vision sind geschlossene Wasserkreisläufe an all unseren Produktionsstandorten", sagt Peter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...