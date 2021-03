Drei verschiedene Playback-Geschwindigkeiten erprobt der Social-Media-Riese Whatsapp zurzeit. Die Web-App erhält ebenfalls eine grundlegend neue Funktion. Die neue Beta von Whatsapp ist in Testflight, dem Testprogramm in Apples App-Store, gelandet. Darin sieht man, dass Nutzer in Zukunft ihre Sprachnachrichten bis zu doppelt so schnell abspielen können, als das momentan der Fall ist. Ab welcher Whatsapp-Version das möglich sein wird, sagte die Facebook-Tochter nicht. Minutenlange Sprachnachrichten abkürzen Wer kennt das nicht: Gefühlt endlose ...

