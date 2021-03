Unterföhring (ots) -- Von Mittwoch bis Sonntag, 4. April überträgt Sky die Miami Open täglich live und exklusiv- Weitere Teilnehmer beim Masters-Turnier in Florida sind unter anderem die deutschen Profis Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer sowie die Top-Ten-Spieler Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Diego Schwartzman und Matteo Berrettini- Kommentiert wird das Turnier von Marcel Meinert, Paul Häuser, Stefan Hempel und Markus Gaupp- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q (https://www.sky.de/mehr-sport/tennis-11347?wkz=WHMR05&shurl=tennis) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 22. März 2021 - Nach dem Corona-bedingen Ausfall im Vorjahr macht die ATP Tour ab dieser Woche wieder Halt in Miami. Sky berichtet ab Mittwoch täglich live und exklusiv von den Miami Open, dem ersten Masters-Turnier des Tennisjahres 2021. Kommentatoren für Sky sind Marcel Meinert, der auch das Finale am 4. April kommentiert, sowie Paul Häuser, Stefan Hempel und Markus Gaupp.Mit dabei ist unter anderem Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev, der mit dem Rückenwind des Erfolgs beim ATP 500 Turnier in Acapulco nach Florida reist. In Miami, wo er 2018 im Finale stand und gegen den US-Amerikaner John Isner verlor, will der 23-jährige Weltranglistensiebte seinen ersten ganz großen Titel seit dem Gewinn der ATP Finals vor knapp zweieinhalb Jahren holen.Seine Hauptkonkurrenten auf dem Weg zum vierten Masters-Titel seiner Karriere dürften der Weltranglistenzweite Daniil Medvedev sowie die weiteren Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Diego Schwartzman und Matteo Berrettini sein. Zu den weiteren Teilnehmern gehören darüber hinaus unter anderem die beiden deutschen Profis Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer.Der Auftakt der Live-Berichterstattung ist am Mittwoch ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1. Bis zum Finale am Sonntag, 4. April ab 21.30 Uhr auf Sky Sport 2 wird Sky insgesamt rund 80 Stunden live von dem Miami Open berichten.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Live-Übertragungen der ATP Tour sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Tennisfans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)) bei allen Live-Übertragungen der ATP Tour auf Sky Sport live dabei sein. Ohne lange Vertragsbindung schon ab 9,99 Euro pro Monat. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Die Miami Open 2021 live und exklusiv bei Sky Sport:Mittwoch, 24.3.:ab 16.00 Uhr: Tag 1 auf Sky Sport 1Donnerstag, 25.3.:ab 16.00 Uhr: Tag 2 auf Sky Sport 1Freitag, 26.3.:ab 16.00 Uhr: Tag 3 auf Sky Sport 1Samstag, 27.3.:ab 16.00 Uhr: Tag 4 auf Sky Sport 1Sonntag, 28.3.:ab 17.00 Uhr: Tag 5 auf Sky Sport 6Montag, 29.3.:ab 17.00 Uhr: Tag 6 auf Sky Sport 1Dienstag, 30.3.:ab 17.00 Uhr: Tag 7 auf Sky Sport 1Mittwoch, 31.3.:ab 21.00 Uhr: Viertelfinale 1, ab 2.30 Uhr: Viertelfinale 2 auf Sky Sport 1Donnerstag, 1.4.:ab 19.00 Uhr: Viertelfinale 3, ab 1.00 Uhr: Viertelfinale 4 auf Sky Sport 1Freitag, 2.4.:ab 19.00 Uhr: Halbfinale 1, ab 1.00 Uhr: Halbfinale 2 auf Sky Sport 1Samstag, 3.4.:ab 21.30 Uhr: Doppelfinale auf Sky Sport 3Sonntag, 4.4.:ab 21.30 Uhr: Finale auf Sky Sport 2Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager External Communications/ SportsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4870290